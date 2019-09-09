Киев посетит глава миссии Европарламента по реформированию Верховной рады

Глава миссии Европейского парламента по реформированию Верховной рады Патрик Кокс в среду, 11 сентября, посетит украинский парламент.

Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В среду у нас будут гости, будет господин Кокс, который в прошлом парламенте дал много качественных предложений по реформе парламента, но, к сожалению, они не были реализованы. Я уверен, что у нас будет возможность изменить эту ситуацию к лучшему", - сказал Разумков.

По его словам, речь идет о вопросах изменений регламента Верховной рады, к которым депутаты вернутся на следующей неделе.