Київ відвідає голова місії Європарламенту з реформування Верховної ради
Понеділок, 9 вересня 2019, 13:27
Голова місії Європейського парламенту з реформування Верховної ради Пет Кокс у середу, 11 вересня, відвідає український парламент.
Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".
"У середу в нас будуть гості, буде пан Кокс, який в минулому парламенті дав більше, ніж багато якісних пропозицій щодо реформи парламенту, але, на жаль, вони не були імплементовані. Я впевнений, що в нас буде змога змінити цю ситуацію на краще", - сказав Разумков.
За його словами, йдеться про питання змін регламенту Верховної ради, до якого депутати мають повернутися наступного тижня.
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