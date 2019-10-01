В Молдове раскритиковали выступление Додона в ООН: не требовал вывода войск РФ

Премьер-министр, МИД и депутаты парламента Молдовы раскритиковали выступление президента Игоря Додона во время Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутат парламента от Демократической партии (ДПМ), бывший премьер-министр Павел Филип 1 октября обратился с запросом к правительству и министерства иностранных дел с требованием предоставить ему информацию об организации выступления президента Додона на Генассамблее ООН. Филипп считает, что глава государства не согласовал свою речь с правительством и внешнеполитическим ведомством.

"Впервые страна и правительство публично отказываются от позиции, высказанной президентом на Генассамблее ООН. Нас заверили, что согласуют его речь, и не сделали этого. Теперь мы тоже хотим знать, как организовывалось это позорное выступление", - заявил Филипп.

26 сентября Додон выступил с речью на Генеральной ассамблее ООН. Додон высказался по поводу приднестровского урегулирования, нейтралитета Молдовы и уделил внимание экологии.

Выступление вызвало критику среди политиков и в соцсетях. Его раскритиковали за то, что часть его речи была на русском языке, обвинили в непоследовательности и напомнили, что нельзя говорить о нейтралитете Молдовы, пока на ее территории находятся иностранные войска.

МИД назвал доказательством "неуравновешенности внешней политики" тот факт, что Додон не повторил прямо требование о выводе войск с трибуны ООН.

Премьер Майя Санду тоже раскритиковала выступление Додона, заявив, что оно не отражает позицию правительства. Она заявила, что Додону "не хватило мужества требовать вывода российских войск с территории Молдовы".

По мнению Санду, это связано с тем, что Додон хочет быть в хороших отношениях с Россией, "но он не должен забывать, что несет ответственность перед своим народом и государством".