Еврокомиссия подала в суд на Польшу за дисциплинарные меры в отношении судей

Европейская комиссия приняла решение подать в Суд ЕС на Польшу из-за системы дисциплинарных мер в отношении судей.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

В апреле Комиссия начала процедуру против Польши на основании того, что новый дисциплинарный режим подрывает судебную независимость польских судей и не обеспечивает необходимых гарантий защиты судей от политического контроля, как того требует Суд Европейского Союза.

В частности, польский закон позволяет проводить дисциплинарное расследование против судей на основании содержания их судебных решений.

"Более того, новый дисциплинарный режим не гарантирует независимости и беспристрастности Дисциплинарной палаты Верховного суда, которая состоит исключительно из судей, избранных Национальным советом по вопросам судебной власти, который сам политически назначается польским парламентом", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также отметили, что новый режим больше не гарантирует, что дела рассматриваются в разумные сроки, что позволяет министру юстиции рассматривать обвинения в отношении судей через дисциплинарных служащих, назначенных министром.

В сентябре правительство Матеуша Моравецкого отвергло обвинения Брюсселя относительно системы дисциплинарной ответственности судей в Польше.

Напомним, ранее Суд ЕС постановил, что польский закон о выходе судей на пенсию нарушает правила Евросоюза.