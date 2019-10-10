Еврокомиссия подала в суд на Польшу за дисциплинарные меры в отношении судей
Европейская комиссия приняла решение подать в Суд ЕС на Польшу из-за системы дисциплинарных мер в отношении судей.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.
В апреле Комиссия начала процедуру против Польши на основании того, что новый дисциплинарный режим подрывает судебную независимость польских судей и не обеспечивает необходимых гарантий защиты судей от политического контроля, как того требует Суд Европейского Союза.
В частности, польский закон позволяет проводить дисциплинарное расследование против судей на основании содержания их судебных решений.
"Более того, новый дисциплинарный режим не гарантирует независимости и беспристрастности Дисциплинарной палаты Верховного суда, которая состоит исключительно из судей, избранных Национальным советом по вопросам судебной власти, который сам политически назначается польским парламентом", - говорится в заявлении.
В Еврокомиссии также отметили, что новый режим больше не гарантирует, что дела рассматриваются в разумные сроки, что позволяет министру юстиции рассматривать обвинения в отношении судей через дисциплинарных служащих, назначенных министром.
В сентябре правительство Матеуша Моравецкого отвергло обвинения Брюсселя относительно системы дисциплинарной ответственности судей в Польше.
Напомним, ранее Суд ЕС постановил, что польский закон о выходе судей на пенсию нарушает правила Евросоюза.