Єврокомісія подала до суду на Польщу через дисциплінарни заходи щодо суддів

Європейська комісія вирішила подати до Суду ЄС на Польщу через систему дисциплінарних заходів щодо суддів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті ЄК.

У квітні Комісія розпочала процедуру порушення проти Польщі на підставі того, що новий дисциплінарний режим підриває судову незалежність польських суддів та не забезпечує необхідних гарантій захисту суддів від політичного контролю, як того вимагає Суд Європейського Союзу.

Зокрема, польський закон дозволяє проводити дисциплінарне розслідування проти суддів на основі змісту їхніх судових рішень.

"Більше того, новий дисциплінарний режим не гарантує незалежності та неупередженості Дисциплінарної палати Верховного суду, яка складається виключно із суддів, обраних Національною радою з питань судової влади, яка сама політично призначається польським парламентом", - йдеться у заяві.

В Єврокомісії також вказали, що новий режим більше не гарантує, що справи розглядаються у розумні терміни, що дозволяє міністру юстиції розглядати звинувачення щодо суддів через дисциплінарних службовців, призначених міністром.

У вересні уряд Матеуша Моравецького відкидав звинувачення Брюсселя щодо системи дисциплінарної відповідальності суддів у Польщі.

Нагадаємо, раніше Суд ЄС постановив, що польський закон про вихід суддів на пенсію є порушенням правил Євросоюзу.