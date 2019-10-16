Дипломат из Румынии заменил представительницу США на должности заместителя генсека НАТО

Представительница Соединенных Штатов Роуз Геттемюллер 16 октября завершила свою работу в должности заместителя генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Альянса.

Геттемюллер занимала должность с октября 2016 года. Она была первой женщиной в 70-летней истории НАТО на должности заместителя генсека.

За последние три года Геттемюллер помогала управлять политикой Альянса относительно России и контроля над вооружениями.

В НАТО она также руководила переездом в новую штаб-квартиру Альянса - одного из крупнейших архитектурных проектов Европы за последние годы - и координировала усилия НАТО в борьбе с терроризмом.

"Роуз Геттемюлер как эксперт по вопросам контроля над вооружениями и разоружения сыграла ключевую роль в укреплении обороны и сдерживания НАТО, модернизации нашего альянса и повышении статуса женщин в мире и безопасности. Все мы будем скучать по ней", - сказал генсек Йенс Столтенберг.

С 17 октября должность заместителя генсека НАТО займет румынский дипломат Мирча Джоанэ. Он будет первым заместителем генсека из стран Центральной и Восточной Европы.

В последнее время он занимал пост президента Аспенсого института Румынии. Ранее он также был спикером сената Румынии, министром иностранных дел и послом Румынии в США.