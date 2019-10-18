Лагард назначили президентом Европейского центробанка
Пятница, 18 октября 2019, 13:45
Европейский совет 18 октября назначила Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка сроком на 8 лет без права назначения на второй срок.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейского совета.
С 1 ноября француженка Кристин Лагард сменит на посту итальянца Марио Драги.
Лагард недавно оставила должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую занимала с 2011 года.
Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.
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