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Лагард назначили президентом Европейского центробанка

Пятница, 18 октября 2019, 13:45

Европейский совет 18 октября назначила Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка сроком на 8 лет без права назначения на второй срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейского совета.

С 1 ноября француженка Кристин Лагард сменит на посту итальянца Марио Драги.

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Лагард недавно оставила должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую занимала с 2011 года.

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавит женщина.

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