Лагард призначили президентом Європейського центрального банку

Лондон та Брюссель нарешті зуміли досягти угоди, яка має унеможливити "жорсткий" Brexit. Однак чи зможе Борис Джонсон провести її у парламенті? Особливо коли компроміс із ЄС було досягнуто за рахунок партнерів по коаліції.