"Не будьте дураком": Трамп написал письмо Эрдогану в первый день операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в первый день турецкой операции в Сирии, призвав воздержаться от военных действий.

Как сообщает "Европейская правда", письмо опубликовал сайт телеканала CNN.

Письмо датировано 9 октября - именно в этот день Турция начала запланированную военную операцию "Источник мира" против курдских сил, которых она считает террористами.

Трамп в письме предложил Эрдогану "заключить хорошую сделку". "Вы не хотите быть ответственным за убийство тысяч людей, а я не хочу уничтожить турецкую экономику с помощью санкций. А я могу это сделать", - написал он.

Трамп также отмечает, что много сделал, чтобы "решить ваши проблемы". "Не подводите весь мир. Вы можете заключить отличную сделку. Генерал Мазлум (командующий курдскими отрядами Мазлум Абди. - Ред.) готов вести с вами переговоры и готов пойти на уступки, которые они никогда бы не сделали в прошлом. Я конфиденциально добавляю копию только что полученного от него письма", - пишет он.

"История скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно и гуманно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте крутым парнем. Не будьте дураком", - говорится в конце письма.

Как известно, у Турции – 911-километровая граница с Сирией, и Анкара давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там "террористического коридора".

Турция планирует переселить 3,6 миллиона сирийцев в безопасную зону, расположенную в 30 км на территории Сирии, что простирается от реки Евфрат до иракской границы, включая город Манбидж.

Напомним, Евросоюз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северо-востоке Сирии.