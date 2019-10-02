В Конгрессе США проведут срочную встречу по Украине - СМИ
Генеральный инспектор Госдепартамента США проведет "срочный" брифинг для сотрудников нескольких комитетов Палаты представителей и Сената, который будет посвящен Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.
По данным телеканала, брифинг пройдет в среду днем и будет касаться документов, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепартамента.
Инициатором брифинга стал генеральный инспектор Госдепа Стив Линик. Ожидается, что он встретится с сотрудниками Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".
Телеканала отмечает, что необычный характер и время проведения брифинга - во время перерыва в Конгрессе - наводит на мысль, что он может быть связан с недавним обвинением в адрес президента США Дональда Трампа относительно нарушений в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о взаимодействии адвоката президента США Руди Джулиани с украинскими чиновниками.
Генеральный инспектор является внутренним следователем и надзирателем Госдепартамента, и офис, как правило, действует независимо от политического руководства департамента.
Как известно, три комитета Палаты представителей США запланировали слушания с пятью действующими и бывшими должностными лицами Государственного департамента в течение следующих двух недель.
Председатели комитетов по иностранным делам, разведки и надзора в Палате представителей установили 4 октября крайним сроком для того, чтобы вице-президент Майк Помпео представил документы, связанные с расследованием взаимодействий президента Дональда Трампа с Украиной. Эти проверки является частью расследования импичмента.