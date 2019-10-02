У Конгресі США проведуть термінову зустріч по Україні — ЗМІ
Генеральний інспектор Держдепартаменту США проведе "терміновий" брифінг для співробітників декількох комітетів Палати представників і Сенату, який буде присвячений Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.
За даними телеканалу, брифінг відбудеться в середу вдень і стосуватиметься документів, отриманих від канцелярії юрисконсульта Держдепартаменту.
Ініціатором брифінгу став генеральний інспектор Держдепу Стів Лінік. Очікується, що він зустрінеться зі співробітниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".
Телеканал зазначає, що незвичайний характер і час проведення брифінгу - під час перерви в Конгресі - наводить на думку, що він може бути пов'язаний з недавнім звинуваченням на адресу президента США Дональда Трампа щодо порушень в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, а також про взаємодію адвоката президента США Руді Джуліані з українськими чиновниками.
Генеральний інспектор є внутрішнім слідчим і наглядачем Держдепартаменту, і офіс, як правило, діє незалежно від політичного керівництва департаменту.
Як відомо, три комітети Палати представників США запланували слухання з п'ятьма чинними та колишніми посадовими особами Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.
Голови комітетів із закордонних справ, розвідки та нагляду в Палаті представників встановили 4 жовтня крайнім терміном для того, щоб віцепрезидент Майк Помпео представив документи, пов'язані з розслідуванням взаємодій президента Дональда Трампа з Україною. Ці перевірки є частиною розслідування імпічменту.
Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
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