У Конгресі США проведуть термінову зустріч по Україні — ЗМІ

Генеральний інспектор Держдепартаменту США проведе "терміновий" брифінг для співробітників декількох комітетів Палати представників і Сенату, який буде присвячений Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

За даними телеканалу, брифінг відбудеться в середу вдень і стосуватиметься документів, отриманих від канцелярії юрисконсульта Держдепартаменту.

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Ініціатором брифінгу став генеральний інспектор Держдепу Стів Лінік. Очікується, що він зустрінеться зі співробітниками Конгресу "в безпечному місці на Капітолійському пагорбі".

Телеканал зазначає, що незвичайний характер і час проведення брифінгу - під час перерви в Конгресі - наводить на думку, що він може бути пов'язаний з недавнім звинуваченням на адресу президента США Дональда Трампа щодо порушень в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, а також про взаємодію адвоката президента США Руді Джуліані з українськими чиновниками.

Генеральний інспектор є внутрішнім слідчим і наглядачем Держдепартаменту, і офіс, як правило, діє незалежно від політичного керівництва департаменту.

Як відомо, три комітети Палати представників США запланували слухання з п'ятьма чинними та колишніми посадовими особами Державного департаменту протягом наступних двох тижнів.

Голови комітетів із закордонних справ, розвідки та нагляду в Палаті представників встановили 4 жовтня крайнім терміном для того, щоб віцепрезидент Майк Помпео представив документи, пов'язані з розслідуванням взаємодій президента Дональда Трампа з Україною. Ці перевірки є частиною розслідування імпічменту.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

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