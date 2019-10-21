В убийстве словацкого журналиста обвинили четырех человек

Прокурор Специальной прокуратуры Словакии 21 октября передал в суд обвинительный акт против одного из самых богатых бизнесменов Словакии Мариана Кочнера и трех других лиц по делу об убийстве журналиста расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Кроме Мариана Кочнера, обвиняют также Алену Шушову, Томаша Шабо, Мирослава Марчека и Золтана Андруско.

Андруско изначально сотрудничал с полицией и следователями и согласился на сделку. Однако пока неизвестно, какое наказание ему грозит.

Яна Куцяка и его невесту Мартину Кушнирову убили 21 февраля 2018 года. Резонансное убийство вызвало крупные протесты в Словакии, после чего премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар были вынуждены подать в отставку.

Бывший военный Мирослав Марчек, один из четверки обвиняемых, заявлял, что Андруско ему сказал, что заказчиком убийства был неизвестный русскоязычный мужчина.

Ранее Марчек признался, что именно он стрелял в журналиста и его невесту.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка. Они заявляли, что контракт на убийство стоил 70 тыс. евро.