Глава Каталонии: протесты не прекратятся, пока Мадрид не пойдет на переговоры

Лидер Каталонии заявляет, что массовые протесты, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией в регионе, не прекратятся, пока испанское правительство не согласится прислушаться к требованиям сепаратистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава правительства Каталонии Ким Торра рассказал в интервью Associated Press.

По его словам, "если мы не сядем за стол переговоров, это не остановится".

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Его заявление прозвучало в понедельник после недели беспорядков в Барселоне и других северо-восточных городах. Протесты не утихают из-за возмущения приговорами девяти лидерам сепаратистов.

Торра раскритиковал и.о. премьер-министра Педро Санчеса за то, что тот отказался от встречи с ним, когда Санчес прибыл в Барселону посетить раненых полицейских.

Торра сказал, что Санчес не может управлять Испанией, "не слушая голоса каталонцев".

Читайте подробнее о событиях в Каталонии: "Мятежная Барселона: как приговор против сепаратистов погрузил Каталонию в беспорядки и протесты".