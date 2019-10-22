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Грузия и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Вторник, 22 октября 2019, 09:45

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Великобритании Доминик Рааб 21 октября подписали в Лондоне "Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я очень доволен подписанием соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Соединенным Королевством и Грузией с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани", - написал Рааб в своем Twitter.

"Это наше первое соглашение о непрерывности торговли с восточноевропейской страной. Это соглашение обеспечит выгоды для бизнеса и потребителей, продолжая преференциальную торговлю с Грузией", - пишет Рааб.

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Как отметили в МИД Грузии, новое соглашение заменит соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС в двусторонних отношениях с Великобританией после Brexit.

Документ охватывает широкий спектр сотрудничества, создает правовые основы для стратегического партнерства, а также обеспечивает сохранность режима свободной торговли между Грузией и Великобританией.

Соглашение повторяет положения соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DC FTA) между Грузией и ЕС.

Напомним, Киев и Лондон в этом году должны закончить подготовительный процесс перед подписанием нового соглашения, которое будет основываться на Соглашении об ассоциации.

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