Грузия и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Великобритании Доминик Рааб 21 октября подписали в Лондоне "Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я очень доволен подписанием соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Соединенным Королевством и Грузией с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани", - написал Рааб в своем Twitter.
"Это наше первое соглашение о непрерывности торговли с восточноевропейской страной. Это соглашение обеспечит выгоды для бизнеса и потребителей, продолжая преференциальную торговлю с Грузией", - пишет Рааб.
Как отметили в МИД Грузии, новое соглашение заменит соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС в двусторонних отношениях с Великобританией после Brexit.
Документ охватывает широкий спектр сотрудничества, создает правовые основы для стратегического партнерства, а также обеспечивает сохранность режима свободной торговли между Грузией и Великобританией.
Соглашение повторяет положения соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DC FTA) между Грузией и ЕС.
Напомним, Киев и Лондон в этом году должны закончить подготовительный процесс перед подписанием нового соглашения, которое будет основываться на Соглашении об ассоциации.