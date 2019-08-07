Несподіваний Борис: чому новий прем'єр Британії – це шанс для України

5 серпня відносини України та Великої Британії увійшли в нову фазу.

Перша розмова нового прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона з новим президентом Володимиром Зеленським може стати початком поглиблення відносин двох країн.

Підстави очікувати таке поглиблення є. І в першу чергу вони пов’язані з особою нового голови уряду Її Величності. І це при тому, що заяви Бориса Джонсона далеко не завжди були дружніми до України!

Міністерський розворот

Багато хто стверджує, що Борис Джонсон завжди був лояльним до України, наводять приклад візиту Кличка до Лондона, де перший ще був мером. Часто згадують і його заяви про злочини Росії у Сирії, отруєння Литвиненка та інше. Проте нам важливо проаналізувати Джонсона як політика вже не міського масштабу і навіть не національного.

Джонсон був призначений міністром закордонних справ у липні 2016 року. Він одразу почав процес "налагодження конструктивних відносин" з РФ, вже за місяць провів переговори з Лавровим. Тоді до цього факту поставилися спершу з обережністю, а потім з критикою, бо громадськість не почула жорстких заяв з боку британського міністра. Тим паче, у ЗМІ ширилася заява міністра, що ситуація в Україні – провал політики ЄС.

Тим цікавіше було спостерігати за тим, як у вересні 2016 року (знову за місяць) Джонсон зі своїми німецьким, французьким і данським візаві прилітає до України.

І в той час, як його колеги обмежувалися вже звичними фразами про перемир’я, Мінський та Нормандський формат, представник Великої Британії різко виділився. Він почав виказувати щирий інтерес до того, що відбувається у відносинах Росії з Україною.

За два тижні Джонсон закликає проводити антивоєнні акції під посольствами Росії та посилити санкції, щоправда, через бомбардування в Сирії. Британець постійно нагадує, що малайзійський літак збитий російською ракетою і це потрібно розслідувати, в цей час росіяни заявляють, що це нісенітниці і, більше того, Британія вже давно стала "тінню США".

Джонсон не соромиться називати Росію державою-агресором та порушником міжнародного права.

Березень 2017 року – Джонсон знову в Києві. Тут відбувається дуже важливий момент для української зовнішньої політики, адже очільник британського МЗС не просто гуляє по Києву разом з Віталієм Кличко, якого він вже знає, а заходить поснідати до піцерії "Ветерано", де з ним близько 40 хвилин розмовляють ветерани АТО.

Ексцентричний політик уважно вислуховує ветеранів, які пізніше зазначили, що він майже нічого не знав про війну з Росією. Що цікаво – саме британська сторона наполягла на відвідуванні цього закладу.

Це говорить про високий рівень обізнаності місцевого посольства та його бажання сприяти позитивному розвитку відносин між нашими державами.

Британського міністра загітували навіть знятися у 30-секундному ролику, де він запрошував гостей на Євробачення, демонструючи, що Київ – безпечне і дружнє місто. Якщо до цих фактів додати історію Павла Клімкіна про те, як Джонсону сподобалися котлети по-київськи та взяти до уваги фотографії зачарованого міністра, який розглядає приміщення Софії Київської, то стає очевидно, що Україна для британського прем’єра точно не є "сухим реченням" у довідці, яку йому кладуть щодня на стіл.

Українські очікування

Як плани нового британського уряду вплинуть на Україну?

Перш за все, треба згадати про плани Лондона кардинально збільшити дипломатичну присутність після виходу з ЄС. Тому, очікувано, в Україні побільшає британських дипломатів.

Це вкрай важливо, адже у нашій державі досі немає консульства, яке б могло видавати візи громадянам України. Усі, хто хочуть потрапити в "Туманний Альбіон", змушені подавати документи у контактний візовий центр у Києві, з якого документи йдуть у Варшаву і тільки потім у Лондон.

Полегшення оформлення візи, а в перспективі (на жаль, далекій) – й безвізовий режим, було б прекрасним етапом розвитку відносин між нашими державами.

Окремо варто зазначити щодо питання економічної співпраці. Обсяг торгівлі між нашими двома державами складає близько $2,5 млрд і має тенденцію до росту близько 7-10% щорічно.

Після виходу Британії з ЄС гостро стоятиме питання, що буде із зоною вільної торгівлі, завдяки якій українські експортери могли просувати власну продукцію на Британських островах. Київ та Лондон цього року мають закінчити підготовчий процес перед підписанням нової угоди, що буде ґрунтуватися на Угоді про асоціацію.

Існує велика вірогідність, що список преференцій для України не сильно зміниться від того, що було в угоді про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, адже одна з ідей Brexit полягала саме у тому, щоб захистити британського виробника.

Але при цьому Джонсон заявляв, що повальних митних бар’єрів не буде, як доказ – він готує підписання угоди про зону вільної торгівлі із США.

Крім продовження лінії санкцій та тиску на Росію, Україну чекає посилення ролі Великої Британії у переговорному процесі: Лондон буде зацікавленим взяти участь у Нормандському форматі.

Якщо раніше ситуація складалася так, що Франція та Німеччина демонстрували свої лідерські амбіції і нібито представляли усю Європу у мирному врегулюванні, то тепер Лондон буде збільшувати свою міжнародну правосуб’єктність шляхом все більшого залучення в усі можливі формати. І це дуже гарна новина.

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Прем’єрство Джонсона – дуже хороший сигнал для України, яка останнім часом все більше покращує відносини з Великою Британією.

Не може не тішити той факт, що Київ зміг побудувати теплі особистісні відносини з Джонсоном ще тоді, коли він, будучи очільником МЗС, мав більше часу на те, аби розібратися у питаннях українсько-російських відносин.

Залишилося тільки підкріпити цей успіх шляхом вдалого візиту Володимира Зеленського до Лондона.

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