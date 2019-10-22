СМИ: Орбан настраивал Трампа против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 13 мая выразил резкую оценку в адрес Украины, чем мог ухудшить мнение Трампа о ней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

По данным источников издания, визит Орбана вызвал острый спор в Белом доме. Джон Болтон, тогдашний советник президента по вопросам национальной безопасности, и Фиона Хилл, тогдашний старший директор Совета национальной безопасности по евразийским и российским вопросам, выступили против приглашения в Белый дом венгерского лидера.

Но на этом настоял Мик Малвани, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома, который поддержал такую ​​встречу.

"В результате Трамп в критический момент украинской саги сел в Овальном кабинете вместе с европейским лидером, имеющим негативный взгляд на Украину, который подтверждал мысли, которые он слышал от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани и от президента России Владимира Путина неоднократно в течение многих месяцев и лет", - говорится в материале.

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Отражая мнению Путина, Орбан публично обвинял Украину в угнетении ее венгерского меньшинства, его правительство называло Украины "полуфашистской" и блокирует важные для Украины встречи с Европейским Союзом и НАТО.

Через десять дней после встречи с Орбаном Трамп 23 мая встретился с несколькими его главными советниками, которые вернулись с инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Советники, в частности Рик Перри, министр энергетики, Курт Волкер, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины, и Гордон Сондленд, посол в Европейском Союзе, заверили Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку.

Но Трамп выразил глубокие сомнения, заявив, что украинцы - это "ужасные люди", которые "пытались сбить меня" во время президентских выборов 2016 года.

Трамп направил присутствующих на встрече пообщаться с его личным адвокатом Джулиани о своей обеспокоенности по поводу Украины.