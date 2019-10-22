ЗМІ: Орбан налаштовував Трампа проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 13 травня цьогоріч висловив різку оцінку на адресу України, чим міг погіршити думку Трампа про неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

За даними джерел видання, візит Орбана викликав гостру суперечку в Білому домі. Джон Болтон, тодішній радник президента з питань національної безпеки, і Фіона Хілл, тодішній старший директор Ради національної безпеки з євразійських та російських питань, виступили проти запрошення до Білого дому угорського лідера.

Але на цьому наполіг Мік Малвані, виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому, який підтримав таку зустріч.

"Як результат, Трамп у критичний момент в українській сазі сів в Овальному кабінеті разом з європейським лідером, що має жорстко негативний погляд на Україну, який підтверджував думки, які він чув від свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані та від президент Росії Владіміра Путіна неодноразово протягом місяців і років", - йдеться у матеріалі.

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Віддзеркалюючи думку Путіна, Орбан публічно звинувачував Україну в пригніченні її угорської меншини, його уряд називав Україну "напівфашистською" та блокує важливі для України зустрічі з Європейським Союзом та НАТО.

Через десять днів після зустрічі з Орбаном Трамп 23 травня зустрівся з декількома його головними радниками, які повернулися з інавгурації нового президента України Володимира Зеленського.

Радники, зокрема Рік Перрі, міністр енергетики, Курт Волкер, тодішній спеціальний представник з питань України, і Гордон Сондленд, посол в Європейському Союзі, запевнили пана Трампа в тому, що Зеленський є реформатором, який заслужив американську підтримку.

Але Трамп висловив глибокі сумніви, заявивши, що українці - це "жахливі люди", які "намагалися збити мене" під час президентських виборів 2016 року.

Трамп скерував присутніх на зустрічі поспілкуватися з його особистим адвокатом Джуліані про свої занепокоєння щодо України.