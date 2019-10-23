В деле Трампа даст показания ответственная за Украину чиновница Пентагона

Высокопоставленная чиновница из Пентагона Лора Купер, ответственная за политику в отношении Украины и России, в среду даст показания в Палате представителей США в рамках расследования по поводу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Купер занимает пост заместителя помощника министра обороны по вопросам России, Украины, Евразии. Она добровольно предстанет перед комитетами, Пентагон не мешал ей давать показания.

Американские законодатели хотят знать, что ей было известно о предполагаемых усилиях Трампа относительно задержки сотен миллионов долларов помощи Украине в обмен на начало расследования против сына Джо Байдена.

Купер даст показания на следующий день после выступления перед комитетами главы посольства США в Украине Уильяма Тейлора.

Тейлор рассказал, как он узнал о подталкивании Трампом президента Зеленского к расследованию его политического оппонента Байдена перед резонансным телефонным разговором обоих президентов 25 июля.

Читайте полный текст показаний: "Как президент Трамп шантажировал Зеленского. Свидетельства посла США Уильяма Тейлора".