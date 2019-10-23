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У справі Трампа дасть свідчення відповідальна за Україну чиновниця Пентагону

Середа, 23 жовтня 2019, 14:46

Високопоставлена ​​чиновниця Пентагону Лора Купер, відповідальна за політику щодо України і Росії, в середу дасть свідчення в Палаті представників США в рамках розслідування з приводу імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Купер займає пост заступника помічника міністра оборони з питань Росії, України, Євразії. Вона добровільно постане перед комітетами, Пентагон не заважав їй давати свідчення.

Американські законодавці хочуть знати, що їй було відомо про ймовірні зусилля Трампа щодо затримки сотень мільйонів доларів допомоги Україні в обмін на початок розслідування проти сина Джо Байдена.

Купер дасть свідчення на наступний день після виступу перед комітетами глави посольства США в Україні Вільяма Тейлора.

Тейлор розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".

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Імпічмент Трампа
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