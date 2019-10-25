"Нафтогаз" попросил президента Словакии помочь с коррумпированным судом

Украинская государственная энергетическая компания НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к президенту Словакии Зузане Чапутовой с просьбой помочь остановить незаконные, по мнению компании, попытки вывести из нее миллионы долларов.

Как пишет "Европейская правда", письмо-обращение к Чапутовой попало в распоряжение агентства Bloomberg.

"Нафтогаз" обратился с просьбой предоставить "любую разумную поддержку в борьбе с серьезными случаями коррупции". Информацию об обращении подтвердили изданию в пресс-службе "Нафтогаза".

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Дело касается проигрыша "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитражном суде в 2012 году итальянскому газотрейдеру. В результате суд обязал "Нафтогаз" выплатить компании $23 млн.

В 2017 году суд в Братиславе позволил взыскать эти деньги, изъяв природный газ, поставляемый "Нафтогазу", из трубопроводной сети Словакии. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сейчас оспаривает это решение. Он говорит, что суд назначил чрезмерную сумму компенсаций и полиция открыла дело в связи с этим, но потом - закрыла.

В кабинете Чапутовой подтвердили получение письма.

"Письмо было направлено сегодня в управление президента Словацкой Республики. Пока детально ознакомиться с его содержанием не удалось", - заявил пресс-секретарь Мартин Стрижинець.

Агентство отмечает, что тема коррупции сейчас особенно актуальна для Словакии - после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка, который писал о связи политиков и "белых воротничков".