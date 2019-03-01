"Нафтогаз" одержал предварительную победу в арбитраже против РФ о захваченных в Крыму активах

НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное решение от арбитража в Гааге по делу о захвате активов компании Россией после незаконной аннексии Крыма.

Об этом сообщил на брифинге глава НАК Андрей Коболев.

"Мы получили решение арбитража в Гааге, где рассматривался иск к РФ по утраченным активам в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение является положительным, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция распространяется на этот случай, доказали, что Россия как государство виновна в потере активов и должна выплатить компенсацию в сумме до 5 млрд долларов, но решение по сумме будет предметом следующих слушаний позже в этом году", - сказал Коболев.

Он отметил, что особенность решения заключается в том, что история захвата активов в Крыму отличается от дел других истцов.

"Самопровозглашенная власть Крыма выстраивает доказательную базу на том, что они якобы национализировали активы "Нафтогаза" своим решением. Нам удалось доказать, что захват произошел одновременно или после аннексии Крыма. Именно доказательство этого факта мы считаем главной победой", - подчеркнул Коболев.

Дополнительные сложности в деле "Нафтогаза" вызывают вопросы о дате начала российского контроля над полуостровом.

"Мы считаем, что захват произошел в момент аннексии. Все, что было до этого – это были попытки скрыть ответственность России. Есть даты документов, когда незаконная власть демонстрировала, что она якобы национализировала активы, документы датированы, кажется, февралем 2014-го", - сказал он.

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