Премьер Италии фигурирует в коррупционном скандале с фондом Ватикана - СМИ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте перед назначением на должность консультировал инвестиционный фонд, оказавшийся в центре расследования о финансовой коррупции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times.

По данным издания, всего за несколько недель до своего первого назначения премьер-министром Конте предоставил юридические консультации поддерживаемому Ватиканом инвестиционному фонду, который впоследствии оказался в центре коррупционного расследования.

Сообщается, что Конте был нанят инвестиционным фондом Fiber 4.0, в котором контрольный пакет акций принадлежит компании Athena Global Opportunities финансиста Раффаэля Минчионе.

Компания полностью финансировалась Секретариатом Ватикана и попала под подозрение следователей Ватикана после инвестиций в размере 129 миллионов фунтов стерлингов на покупку здания в шикарном районе Челси в Лондоне на деньги из папских государственных фондов.

После проверки пять сотрудников были отстранены от работы, а глава службы безопасности Папы Римского был вынужден уйти в отставку.

Представители Конте отвергли какие-либо подозрения в конфликте интересов. "Что касается новых фактов, о которых сообщает FT, следует отметить, что Конте предоставил только юридическое заключение", - сказали они.

Они добавили, что Конте не был осведомлен и не обязан знать, что некоторые инвесторы были связаны с Ватиканским инвестиционным фондом, который сейчас находится в центре расследования.

Однако, этой информацией уже воспользовался бывший глава МВД Маттео Сальвини, чья партия на выходных выиграла местные выборы в одном из регионов.

"Если информация FT хотя бы частично правдива, в любой стране мы бы увидели отставку премьер-министра через три минуты после публикации статьи", - сказал Сальвини.