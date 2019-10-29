Прем'єр Італії фігурує в корупційному скандалі з фондом Ватикану - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте перед призначення на посаду консультував інвестиційний фонд, який опинився в центрі розслідування щодо корупції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times.

За даними видання, всього за кілька тижнів до свого першого призначення прем'єр-міністром Конте надав юридичні консультації підтримуваному Ватиканом інвестиційному фонду, який згодом опинився в центрі корупційного розслідування.

Повідомляється, що Конте був найнятий інвестиційним фондом Fiber 4.0, в якому контрольний пакет акцій належить компанії Athena Global Opportunities фінансиста Рафаеля Мінчіоне.

Компанія повністю фінансувалася Секретаріатом Ватикану і потрапила під підозру слідчих Ватикану після інвестицій в розмірі 129 мільйонів фунтів стерлінгів на купівлю будинку в шикарному районі Челсі в Лондоні на гроші з папських державних фондів.

Після перевірки п'ять співробітників були відсторонені від роботи, а глава служби безпеки Папи Римського був змушений піти у відставку.

Представники Конте відкинули підозри в конфлікті інтересів. "Що стосується нових фактів, про які повідомляє FT, слід зазначити, що Конте надав тільки юридичний висновок", - сказали вони.

Вони додали, що Конте ні обізнаний і не зобов'язаний був знати, що деякі інвестори були пов'язані з Ватиканським інвестиційним фондом, який зараз знаходиться в центрі розслідування.

Однак, цією інформацією вже скористався колишній глава МВС Маттео Сальвіні, чия партія на вихідних виграла місцеві вибори в одному з регіонів.

"Якщо інформація FT хоча б частково правдива, в будь-якій країні ми б побачили відставку прем'єр-міністра через три хвилини після публікації статті", - сказав він.