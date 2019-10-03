Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Нападение в управлении полиции Парижа: погибли 5 человек, включая нападавшего

Страны ЕС получили рекомендации относительно процедуры выдачи виз жителям ОРДЛО

Генсек Совета Европы раскритиковала проект судебной реформы Зеленского

Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского - WP






"Орбан не написал бы лучше": премьера Греции критикуют на фоне забастовки в Афинах

Четверг, 3 октября 2019, 12:53

Главный оппозиционный лидер Греции Алексис Ципрас, бывший премьер, выступил против действующего главы правительства, консерватора Кириакоса Мицотакиса после того, как последний раскритиковал тех, кто принимал участие во всеобщей забастовке накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Опять мало кто бастует, и многие страдают", - сказал Мицотакис.

"Даже венгерский (премьер) Орбан не написал бы лучше. Нетерпимость к забастовкам, нетерпимость к различным взглядам, нетерпимость к трудовым правам, нетерпимость к демократии", - комментирует Ципрас.

Читайте также
Поражение Орбана: как Венгрию заставили заменить комиссара, ответственного за Украину

2 октября греческие рабочие объявили забастовку, пройдя через Афины, протестуя против трудовых реформ, предложенных новым консервативным правительством.

Правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пообещало согласовывать фискальные реформы со своими европейскими партнерами, увеличить чистые зарплаты и облегчить налогообложение, пишет Reuters.

Однако греческие профсоюзы считают, что эти реформы не уменьшат уровень безработицы. В Греции самый высокий уровень безработицы в ЕС, который составляет около 17 процентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Орбан Греция
powered by lun.ua