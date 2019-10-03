"Орбан не написал бы лучше": премьера Греции критикуют на фоне забастовки в Афинах

Главный оппозиционный лидер Греции Алексис Ципрас, бывший премьер, выступил против действующего главы правительства, консерватора Кириакоса Мицотакиса после того, как последний раскритиковал тех, кто принимал участие во всеобщей забастовке накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Опять мало кто бастует, и многие страдают", - сказал Мицотакис.

"Даже венгерский (премьер) Орбан не написал бы лучше. Нетерпимость к забастовкам, нетерпимость к различным взглядам, нетерпимость к трудовым правам, нетерпимость к демократии", - комментирует Ципрас.

2 октября греческие рабочие объявили забастовку, пройдя через Афины, протестуя против трудовых реформ, предложенных новым консервативным правительством.

Правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса пообещало согласовывать фискальные реформы со своими европейскими партнерами, увеличить чистые зарплаты и облегчить налогообложение, пишет Reuters.

Однако греческие профсоюзы считают, что эти реформы не уменьшат уровень безработицы. В Греции самый высокий уровень безработицы в ЕС, который составляет около 17 процентов.