"Орбан не написав би краще": прем'єра Греції критикують на тлі страйку в Афінах

Головний опозиційний лідер Греції Алексіс Ципрас, колишній прем'єр, виступив проти чинного голови уряду, консерватора Киріакоса Міцотакіса після того, як останній розкритикував тих, хто брав участь у загальному страйку напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Знову мало хто страйкує, і багато хто страждає", - сказав Міцотакіс.

"Навіть угорський (прем'єр) Орбан не написав би краще. Нетерпимість до страйків, нетерпимість до різних поглядів, нетерпимість до трудових прав, нетерпимість до демократії", - коментує Ципрас.

2 жовтня грецькі робітники оголосили страйк, пройшовши через Афіни, протестуючи проти трудових реформ, запропонованих новим консервативним урядом.

Уряд прем'єр-міністра Киріакоса Міцотакіса пообіцяв узгоджувати фіскальні реформи зі своїми європейськими партнерами, збільшити чисті зарплати та полегшити оподаткування, пише Reuters.

Однак грецькі профспілки вважають, що ці реформи не зменшать рівень безробіття. У Греції найвищий рівень безробіття в ЄС, який становить близько 17 відсотків.