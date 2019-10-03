В Польше объяснили, почему Украина пока не может присоединиться к "Триморью"

Украина не может сейчас присоединиться к "Инициативе трех морей" (Триморья), поскольку к ней относятся страны Центральной и Южной Европы, которые являются членами ЕС.

Об этом заявил в среду в Варшаве глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Украины Зеленский просил нас присоединить Украину к "Триморью". На данном этапе это невозможно, как и страны Балкан", - сказал министр.

Он добавил, что членами этого объединения сегодня могут быть только члены ЕС. Руководитель польской дипломатии пояснил, что инициативу "Триморья" не стоит связывать с геополитикой, поскольку это только инфраструктурный проект.

"Инициатива трех морей" (Адриатического, Балтийского и Черного) - неформальная платформа сотрудничества 12 стран Центральной и Южной Европы (Польша, Хорватия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Румыния, Болгария и Австрия).