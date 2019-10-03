У Путина сомневаются в возможности проведения "нормандского саммита" в октябре

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, пока еще не договаривались о конкретных сроках", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться саммит лидеров "нормандской четверки".

Такого обсуждения, по его словам, "пока нет".

"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю", - сказал он, комментируя сообщения о том, что саммит может пройти в середине октября.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что дата встречи "нормандской четверки" согласуется. В Немецком правительстве перед этим анонсировали скорое проведение саммита.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала окончательный текст "формулы Штайнмайера" в редакции, предложенной в сентябре.