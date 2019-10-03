У Путіна сумніваються в можливості проведення "нормандського саміту" у жовтні

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Владіміра Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Я не знаю, поки ще не домовлялися про конкретні терміни", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може відбутися саміт лідерів "нормандської четвірки".

Такого обговорення, за його словами, "поки немає".

"Я знаю, що у нас в цьому жовтні труднощі з графіком. Це я точно знаю", - сказав він, коментуючи повідомлення про те, що саміт може пройти в середині жовтня.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що дата зустрічі "нормандської четвірки" узгоджується. В Німецькому уряді перед цим анонсували швидке проведення саміту.

Нагадаємо, Тристороння контактна група у Мінську узгодила остаточний текст "формули Штайнмаєра" у редакції, запропонованій у вересні.