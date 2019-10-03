В ПАСЕ провели акцию против присутствия российской делегации

В Парламентской ассамблее Совета Европы провели протест против присутствия российской делегации и обвинили организацию в отступлении от демократических ценностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Акция состоялась непосредственно в сессионном зале при обсуждении вопроса нарушения прав человека и подавления мирных демонстраций в Москве.

Только начал выступать депутат Госдумы РФ Петр Толстой, активисты развернули украинский и грузинские флаги и выразили свое решительное несогласие с присутствием российской делегации в Ассамблее.

Активисты отметили, что Россия – это террористическое государство, и что для ПАСЕ является стыдом решения о безусловном возвращении РФ. Участники акции также отметили, что сейчас Совет Европы, делегаты Парламентской ассамблеи, которые поддержали возвращение российской делегации, должны разделить ответственность за преступления и уничтожения демократии кремлевским режимом.

Охрана вывела участников акции из зала заседаний и здания Совета Европы. В то же время никаких мер физического воздействия не применялось.

Непосредственно в акции приняли участие украинцы, поляки, крымские татары, но координация ее организации проходила между активистами из многих других стран Европы.