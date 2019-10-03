У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації

У Парламентській асамблеї Ради Європи провели протест проти присутності російської делегації та обвинуватили організацію у відступі від демократичних цінностей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Акція відбулася безпосередньо у сесійній залі під час обговорення питання порушення прав людини та придушення мирних демонстрацій у Москві.

Щойно розпочав виступати депутат Держдуми РФ Петр Толстой, активісти розгорнули український і грузинські прапори та висловили свою рішучу незгоду із присутністю російської делегації в Асамблеї.

Активісти наголосили, що Росія – це терористична держава, і що для ПАРЄ є соромом рішення про безумовне повернення РФ. Учасники акції також відзначили, що нині Рада Європи, делегати Парламентської асамблеї, які підтримали повернення російської делегації, повинні розділити відповідальність за злочини і знищення демократії кремлівським режимом.

Охорона вивела учасників акції із зали засідань та будівлі Ради Європи. Водночас жодних заходів фізичного впливу не застосовувалося.

Безпосередньо в акції взяли участь українці, поляки, кримські татари, але координація її організації проходила поміж активістами з багатьох інших країн Європи.