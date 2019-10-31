Замгоссекретаря США критически высказался относительно давления Трампа на Украину

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что "в соответствии с нашими ценностями" президент США не должен просить иностранное правительство расследовать действия политического соперника.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Салливан выступал в Комитете Сената по международным отношениям, который проверяет его назначение в качестве следующего посла США в России.

Его появление дало демократам Сената редкую возможность допросить высокопоставленного чиновника администрации Трампа по вопросам, связанным с расследованием импичмента и они в полной мере использовали ее.

Салливана, в частности, спрашивали по темам, связанным с импичментом, в том числе по поводу того, в чем обвиняется Трамп: оказание давления на правительство Украины с целью расследования политического соперника, бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Проводить расследования в отношении внутреннего политического противника - я не думаю, что это соответствует нашим ценностям", - сказал Салливан.

Дипломат также признал, что именно он сообщил Мари Йованович, что ее досрочно увольняют с поста посла США в Украине. Но он сказал, что, несмотря на попытку выяснить причины такого решения, ему сказали только, что Трамп потерял доверие к ней.

Салливан сказал, что он не знал обо всех схемах, касающихся политики Украины, но ясно дал понять, что он знал, что Джулиани играл внешнюю роль в их формировании.

Ожидается, что Сенат утвердит кандидатуру Салливана на пост посла США в России.