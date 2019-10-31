Заступник держсекретаря США критично висловився щодо тиску Трампа на Україну

Заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив, що президент США не повинен був просити іноземний уряд розслідувати дії його політичного суперника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Салліван виступав в Комітеті Сенату з міжнародних відносин, який перевіряє його призначення в якості наступного посла США в Росії.

Його поява дала демократам Сенату рідкісну можливість допитати високопоставленого чиновника адміністрації Трампа з питань, пов'язаних з розслідуванням імпічменту і вони в повній мірі використали її.

Саллівана, зокрема, запитували по темах, пов'язаних з імпічментом, в тому числі з приводу того, в чому звинувачується Трамп: чинення тиску на уряд України з метою розслідування політичного суперника, колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

"Проводити розслідування щодо внутрішнього політичного противника - я не думаю, що це відповідає нашим цінностям", - сказав Салліван.

Дипломат також визнав, що саме він повідомив Марі Йованович, що її достроково звільняють з посади посла США в Україні. Але він сказав, що, незважаючи на спробу з'ясувати причини такого рішення, йому сказали тільки, що Трамп втратив довіру до неї.

Салліван сказав, що він не знав про всі схеми, що стосувалися політики України, але ясно дав зрозуміти, що він знав, що Джуліані грав зовнішню роль в їх формуванні.

Очікується, що Сенат затвердить кандидатуру Саллівана на пост посла США в Росії.

Нагадаємо, минулого тижня свідчення давав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, який розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена перед резонансною телефонною розмовою обох президентів 25 липня.

Читайте повний текст свідчень: "Як президент Трамп шантажував Зеленського. Свідчення посла США Вільяма Тейлора".