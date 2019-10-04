Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Глава посольства США назвал "безумным" отказ Трампа от помощи Украине

Дипломаты США подталкивали Киев к расследованию дела Байдена

Трамп отозвал посла Йованович, поскольку она была против расследования против Байдена - СМИ

Трамп подтвердил, что хотел бы расследования Украиной действий Байдена






Официально: Госдеп согласовал продажу Javelin Украине на сумму $39 млн

Пятница, 4 октября 2019, 08:07

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Государственного департамента США (Defense Security Cooperation Agency) сообщает, что Государственный департамент согласовал продажу 150 ракет для ПТРК Javelin и соответствующего оборудования на сумму, которая не превышает 39,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности передало необходимую сертификацию Конгрессу США в четверг.

В заявлении агентства сообщается, что правительство Украины сделало запрос о приобретении 150 ракет для Javelin и 10 пусковых установок. Согласованное соглашение также включает: учебные устройства, транспортировку, помоговое оборудование, технические данные и публикации, подготовку и др.

"Эта предлагаемая продажа поддержит зарубежную политику и национальную безопасность США, потому что улучшит безопасность Украины. Системы Javelin помогут Украине развивать ее долгосрочную способность защитить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках требований ее национальной безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать эту систему в свои вооруженные силы. Предлагаемый продажу этого оборудования и соответствующей поддержки не изменит базового военного баланса в регионе".

Заявление также отмечает, что согласование потенциальной продажи не означает, что продажа уже осуществлена.

Javelin - главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самокеровано направляется к цели.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
powered by lun.ua