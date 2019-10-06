Помпео выступил в защиту подхода США в отношении Украины: это взаимная выгода

Госсекретарь США Майк Помпео 5 октября защищал подход администрации Трампа к Украине и назвал это типичным для способа взаимодействия со странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Помпео во время визита в Грецию заявил, что внимание СМИ и комментаторов в отношении президента Дональда Трампа и Украины "неправильно", поскольку это не "влияет на жизнь реальных людей".

"Вместо этого они попадают в какую-то глупую игру", - сказал он.

Он решительно защищал попытки администрации заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на расследование в отношении сына экс-вицепрезидента США Хантера Байдена в обмен на поездку в Вашингтон и предоставление военной помощи.

Читайте также Конгресс США требует от Белого дома все документы о разговоре Трампа и Зеленского

Однако запрос Вашингтона подавался без доказательств противоправности. "Мы точно знаем, что делали там (в Украине - ред.)", - сказал Помпео.

"Мы пытались создать ситуацию, когда не было бы коррумпированного правительства. Мы хотели убедиться, что они не вмешивались в наши выборы в 2016 году. Мы хотели убедиться, что если мы передаем ракетные системы Javelin - то, что предыдущая администрация отказалась делать - то передаем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет".

На вопрос, могут ли Греция или другие союзники США ожидать подобного политического давления со стороны Вашингтона, Помпео ответил, что это нормальный способ, как правительства работают друг с другом.

"Вы подвергаетесь огромному политическому давлению, позвольте заверить вас", - сказал он. "Мы это делаем. Мы работаем вместе в политической среде, чтобы достичь того, чего хочет греческий народ. И Америка пытается продвигать свои интересы во всем мире".

"Когда я разговариваю с вашим министром иностранных дел, он все время давит на меня", - сказал Помпео. "Это вполне уместно. Народы делают это. Народы работают вместе. Они говорят: "Парень, боже, если ты можешь помочь мне с X, мы поможем тебе достичь Y". Это то, как работают партнерские отношения. Это взаимная выгода".