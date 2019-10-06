Помпео виступив на захист підходу США щодо України: це взаємна вигода

Держсекретар США Майк Помпео 5 жовтня захищав підхід адміністрації Трампа до України і назвав це типовим для способу взаємодії з країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Помпео під час візиту до Греції заявив, що увага ЗМІ та коментаторів щодо президента Дональда Трампа та України "неправильна", оскільки це не "впливає на життя реальних людей".

"Натомість вони потрапляють у якусь дурну гру", - сказав він. Він рішуче захищав спроби адміністрації змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на розслідування стосовно сина екс-віцепрезидента США Хантера Байдена в обмін на поїздку до Вашингтона та надання військової допомоги.

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Однак запит Вашингтона подавався без доказів протиправності. "Ми точно знаємо, що робили там (в Україні, - ред.)", - сказав Помпео.

"Ми намагалися створити ситуацію, коли не було б корумпованого уряду. Ми хотіли переконатися, що вони не втручалися у наші вибори у 2016 році. Ми хотіли переконатися, що якщо ми передаємо ракетні системи Javelin - те, що попередня адміністрація відмовилася робити - то ми передаємо їх уряду, який діє правильно і використовуватиме ці гроші на ті цілі, про які він заявляє".

На запитання, чи можуть Греція чи інші союзники США очікувати подібного політичного тиску з боку Вашингтона, Помпео відповів, що це нормальний спосіб, як уряди працюють один з одним. "Ви піддаєтеся величезному політичному тиску, дозвольте запевнити вас", - сказав він.

"Ми це робимо. Ми працюємо разом у політичному середовищі, щоб досягти того, чого хоче грецький народ. І Америка намагається просувати свої інтереси у всьому світі". "Коли я розмовляю з вашим міністром закордонних справ, він весь час тисне на мене", - сказав Помпео.

"Це цілком доречно. Народи роблять це. Народи працюють разом. Вони кажуть: "Хлопче, господи, якщо ти можеш допомогти мені з X, ми допоможемо тобі досягти Y". Це те, як працюють партнерські стосунки. Це взаємна вигода".