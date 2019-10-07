На досрочных выборах в Косово победила оппозиция

Две косовские оппозиционные партии набрали больше всего голосов на воскресных внеочередных выборах нового парламента, проведенных на фоне призывов к лидерам возобновить диалог с Сербией о нормализации отношений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

С 76% голосов, подсчитанных Центральной избирательной комиссией, партия левого движения За самоопределение, или LVV, получила 26% голосов. Политическая сила немного опередила правоцентристскую Демократическую лигу Косово, или ЛДК, с 25%.

Кадре Веселые с бывшей правящей консервативной Демократической партии Косово признал поражение. Его партия получила 21% голосов, за ней идет ее правящий союзник, Альянс за будущее Косово премьер-министра Рамуша Харадиная с 12%.

Досрочное голосование состоялось после того, как Харадинай подал в отставку в июле после просьбы Гаагского суда допросить его относительно преступлений против этнических сербов во время и после войны 1998-1999 годов. Конфликт был закончен военной интервенцией НАТО против тогдашнего сербского руководителя Слободана Милошевича, кровавым подавлением восстания албанских борцов за независимость.

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Избиратели выбирали 120 законодателей в балканской стране, которая стала независимой от Сербии в 2008 году, признанной более чем 100 странами, но не Белградом.

Предыдущая явка составила около 44%, что несколько выше, чем на выборах 2017 года. Право голоса получили около 1,9 миллиона человек.