Бывшая посол США в Украине будет свидетельствовать в Конгрессе в деле давления Трампа на Зеленского

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дипломатка, которая возглавляла посольства США в Армении, Кыргызстане и Украине, каденция Йованович в качестве посла в Киеве была прервана, когда ее отозвали в Вашингтон в мае после того как союзники Трампа выдвинули необоснованные обвинения в нелояльности против нее.

Бывший заместитель госсекретаря Билл Бернс, кадровый сотрудник дипломатической службы, который занимал высшие дипломатические посты при президентах-республиканцах и демократах, описал ее отзыва как часть более широкой кампании внутри и против департамента"."

Йованович теперь вовлечена в расследование возглавляемой демократами Палаты представителей о том, Трамп должен быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

Она согласилась дать показания комитетам Конгресса 11 октября.

Трамп отрицает давление на Зеленского, но настаивает, что украинская сторона должна рассмотреть дело о возможной коррупции Байденів.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре в июле критически отзывались о бывшего посла США в Украине Мари Йованович.