В Германии украденный грузовик протаранил несколько легковушек, есть пострадавшие

В немецком городе Лимбурге мужчина на угнанном грузовике протаранил несколько легковых автомобилей, стоявших на светофоре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вечером в понедельник в полиции заявили, что грузовик был похищен еще до инцидента. Кража была совершена около 17.20 в непосредственной близости от места происшествия. Кроме грузовика, в инциденте были задействованы еще восемь транспортных средств.

На вопрос, может ли это быть теракт, представитель полиции сказал: "Когда происходят такие события, полиция принимает во внимание все варианты, и это именно то, что мы делаем, мы не исключаем ничего на данный момент".

В результате инцидента легкие ранения получили 9 человек. Пострадал и водитель грузовика. Правоохранители задержали его.

Утром во вторник, в полиции сообщили, что до сих пор остается неизвестным, водитель намеренно направил грузовик в автомобили.