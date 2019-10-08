У Німеччині вкрадена вантажівка протаранила кілька легковиків, є постраждалі

У німецькому місті Лімбург чоловік на вкраденій вантажівці протаранив кілька легкових автомобілів, які стояли на світлофорі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Увечері в понеділок в поліції заявили, що вантажівка була викрадена ще до інциденту. Крадіжка була здійснена близько 17.20 в безпосередній близькості від місця події. Крім вантажівки, в інциденті були задіяні ще вісім транспортних засобів.

На запитання, чи може це бути теракт, представник поліції сказав: "Коли відбуваються такі події, поліція має всі варіанти на увазі, і це саме те, що ми робимо, ми не виключаємо нічого на даний момент".

В результаті інциденту легкі поранення отримали 9 людей. Постраждав і водій вантажівки. Правоохоронці затримали його.

Вранці у вівторок в поліції повідомили, що досі лишається невідомим, чи водій навмисно спрямував вантажівку в автомобілі.