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Двое погибших в результате стрельбы на востоке Германии

Среда, 9 октября 2019, 14:35

В восточногерманском городе Галле в результате стрельбы в среду, 9 октября, погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Полиция предупредила местных жителей, что преступник скрывается, он вооружен стрелковым оружием. Людей попросили оставаться в квартирах или найти безопасное место.

По данным издания Bild, преступник или несколько преступников стреляли из автомата. Кроме погибших также есть раненые. Официально эта информация пока не подтверждена.

Об инциденте также пишет местное издание Mitteldeutsche Zeitung. Оно отмечает, что стрельба произошла возле еврейского кладбища.

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