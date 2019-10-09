Украина и Грузия готовят визиты высокого уровня

Украина и Грузия настроены на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества и готовят визиты высокого уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе.

Стороны сосредоточили внимание на "практическом наполнении политической и экономической составляющей украинско-грузинского сотрудничества, в частности подготовке ряда визитов высокого уровня, Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также взаимодействия на уровне внешнеполитических ведомств".

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Собеседники также обменялись мнениями по поводу "возможных путей повышения эффективности ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) и усиления ее роли на международной арене".

Грузинской стороне предоставили информацию о ситуации на Донбассе и последние инициативы украинской стороны по урегулированию вооруженного конфликта с РФ, рассказали в МИД Украины.