Волкер: в Грузии существует риск отката от демократии

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что может отступить от достигнутого демократического прогресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Волкер заявляет, что никогда не видел Грузию такой политически разделенной.

"Есть риск отката. Президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году, имели множество недостатков", - заявил Волкер, занимавший должность посла США в НАТО во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.

По его словам, у Грузии достаточно времени для урегулирования политических потрясений до того, как она проведет парламентские выборы в следующем году.

"Убедитесь, что парламентские выборы 2020 года будут самыми свободными, справедливыми, чистыми из тех, что когда-нибудь происходили в Грузии. Это должно быть целью", - сказал Волкер.

В сентябре в правительстве Грузии прошли перестановки и премьер-министром стал Георгий Гахария, отставки которого требовали на протестах в июне.

Читайте подробнее в статье: "Ближе к России: что значит срочная смена премьера в Грузии".