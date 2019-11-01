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Кристин Лагард начала работу на посту главы ЕЦБ

Пятница, 1 ноября 2019, 15:54

Бывшая директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард начала работу на посту главы Европейского центрального банка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ЕЦБ.

"Кристин Лагард, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда, сегодня приступила к исполнению своих обязанностей президента Европейского центрального банка", - говорится в сообщении.

Она была назначена на должность Европейским Советом 18 октября 2019 года сроком на восемь лет.

Она сменяет Марио Драги, который был президентом ЕЦБ с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2019 года.

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавила женщина.

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