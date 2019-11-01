Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ

Колишня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови Європейського центрального банку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз ЄЦБ.

"Крістін Лагард, колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду, сьогодні приступила до виконання своїх обов'язків президента Європейського центрального банку" - йдеться у повідомленні.

Вона була призначена на посаду Європейською Радою 18 жовтня 2019 року терміном на вісім років.

Вона змінює Маріо Драгі, який був президентом ЄЦБ з 1 листопада 2011 року по 31 жовтня 2019 року.

Кандидатуру Лагард просував президент Франції Еммануель Макрон. Таким чином, ЄЦБ вперше очолила жінка.