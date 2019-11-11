Латвии нужен постоянный контингент НАТО, боевые вертолеты и американские Patriot – министр

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс считает, что на данный момент безопасность Латвии "в хорошем состоянии", ведь НАТО гарантировало долгосрочное присутствие своих сил, однако следует помнить, что нынешний иностранный контингент "не гарантирован навсегда".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Правительства в странах НАТО время от времени меняются, и "не все политики одинаково понимают геополитическую ситуацию и историю Балтии", сказал Пабрикс в интервью агентству LETA.

Поэтому Пабрикс хотел бы заключить более основательные договоры с различными странами-участницами НАТО, чтобы те предоставили Латвии постоянный военный контингент. Министр обороны признал, что сейчас идут переговоры со всеми государствами, солдаты которых дислоцированы на латвийской земле - в том числе и с США. Что касается Соединенных Штатов, то Пабрикс заявил, что "Латвия определенно хотела бы видеть здесь постоянное присутствие США".

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"Еще хотелось бы видеть присутствие более разнообразного вооружения - например, боевые вертолеты. Также нас удовлетворило бы размещение пары американских ракетных систем Patriot", - сказал Пабрикс, вспомнив и "дополнительное обеспечение береговой охраны" вместе с "небольшим, но эффективным присутствием морских сил в Лиепае".

По мнению министра обороны, эти шаги помогли бы Латвии почувствовать себя в гораздо большей безопасности и "достаточно далеко от вызывающего поведения России".

Напомним, в прошлом году правительство Латвии поддержало приобретение четырех американских вертолетов Black Hawk общей стоимостью 175 млн евро.