Трамп хочет уволить главу аппарата Белого дома, который подтвердил давление на Украину – СМИ

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких недель раздумывает над увольнением исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни из-за его неудачных выступлений на фоне расследования дела об импичменте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Washington Post от трех источников, близких к дискуссиям.

Неназванные источники рассказали, что президент выразил недовольство словами Малвейни на пресс-конференции 17 октября. Тогда он признал, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказывать давление на Киев. Позже Малвейни исправился, объяснив, что "не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)".

По информации газеты, старшие помощники не рекомендовали увольнять Малвейни в то время, как идет расследование демократов.

Они также утверждают, что увольнение Малвейни вызовет хаос, при котором будет трудно найти ему замену.

Один из советников отметил изданию, что Малвейни вряд ли уволят до конца года.

"Но президент был очень недоволен этой пресс-конференцией. Это был очень плохой день для президента", - сказал источник.

Помощники Трампа также указывают на ситуацию с увольнением бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого уволили в сентябре и сейчас демократы добиваются от него дачи показаний.

"Трамп постоянно спрашивает всех, что они думают о Малвейни. Он явно разочарован им. Однако ему советуют: последнее, что ему нужно сейчас - это еще одно важное кадровое изменение", - отметил один из высокопоставленных чиновников США.