Трамп хоче звільнити главу апарату Білого дому, який підтвердив тиск на Україну – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп протягом декількох тижнів розмірковує над звільненням виконувача обов'язки глави апарата Білого дому Міка Малвейні за його невдалі виступи на тлі розслідування у справі про імпічмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню The Washington Post від трьох джерел, близьких до дискусій.

Неназвані джерела розповіли виданню, що президент висловив невдоволення словами Малвейні на пресконференції 17 жовтня. Тоді він визнав, що військова допомога Україні була припинена, аби чинити тиск на Київ. Пізніше Малвейні виправився, пояснивши, що "не було ніякого quid pro quo (послуги за послугу)".

За інформацією газети, старші помічники не рекомендували звільняти Малвейні у той час, як триває розслідування демократів.

Вони також переконують, що звільнення Малвейні спричинить хаос, у якому буде важко знайти йому заміну.

Один із радників зазначив виданню, що Малвейні навряд чи буде звільнено до кінця року.

"Але президент був дуже незадоволений цією пресконференцією. Це був дуже поганий день для президента", - сказало джерело.

Помічники Трампа також вказують на ситуацію зі звільненням колишнього радника із нацбезпеки Джона Болтона, якого звільнили у вересні і зараз демократи домагаються від нього дачі показань.

"Трамп постійно запитує всіх, що вони думають про Малвейні. Він явно розчарований ним. Проте йому радять: останнє, що йому потрібно зараз - це ще одна важлива кадрова зміна", - зазначив один із високопосадовців США.