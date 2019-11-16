Венеция: площадь Святого Марка открыли, вода держится высоко

Туристам и жителям разрешили посещать площадь Святого Марка в Венеции, через день после того, как она была закрыта из-за чрезвычайно сильного наводнения, прокатившегося большинством опустошенных центров города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Несмотря на солнечное небо, город остается на грани в субботу из-за возможного приближения большего количества приточных вод в течение выходных.

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В субботу утром вода на площади Святого Марка снова поднималась, и прогноз на воскресенье является хужим. Приток ожидается на высоте 1,15 метров над уровнем моря в субботу в полдень.

Поздно во вторник уровень воды в Венеции достигал 1,87 метра над уровнем моря, это был самый высокий уровень затопления с 1966 года.