Городской совет Венеции затопило сразу после отклонения климатических поправок к бюджету

В Венеции в результате сильнейшего за последние 50 лет наводнения впервые затопило здание регионального совета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал член городского совета Андреа Занони на своей странице в Facebook.

12 ноября совет обсуждал региональный бюджет на 2020 год и, в частности, выделение средств на борьбу с изменением климата. Большинство отклонило климатические поправки.

Среди отклоненных поправок были меры по финансированию возобновляемых источников энергии, замены дизельных автобусов на "более эффективные и менее загрязняющие", отказа от загрязняющих воздух печей и снижению влияния пластика.

"По иронии судьбы, зал заседаний был затоплен через две минуты после того, как партии большинства "Лига", "Братья Италии" и Forza Italia отклонили наши поправки, касающиеся борьбы с изменением климата", - написал Занони, представляющий Демократическую партию.

Здание совета затопило впервые в истории Венеции, оно находится во дворце Ферро Фини.

Пресс-секретарь регионального совета Алессандро Овизач подтвердил CNN, что зал заседаний затопило после обсуждения поправок в бюджет 2020 года - без указания, каких именно.

Президент совета Роберто Чамбетти, представляющий партию "Лига", отверг обвинения Занони. "Если оставить в стороне пропаганду и обман, мы голосовали за региональный бюджет, который потратил 965 млн евро за последние три года на борьбу с загрязнением воздуха", - сказал он.

Правительство Италии в четверг объявило чрезвычайное положение в Венеции и заявило о выделении первых 20 млн евро для ликвидации последствий стихии.

Ранее мэр Венеции обвинил изменения климата в том, что приливы, с которыми приходится сталкиваться городу, в последние годы становятся все полноводнее.