В Греции многолюдно отметили годовщину восстания студентов, десятки задержанных

В Греции в воскресенье празднование 46-й годовщины восстания студентов против тогдашней военной диктатуры прошло на фоне арестов, однако серьезных беспорядков анархистов и других левых радикалов, которые традиционно проходят в этот день, удалось избежать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Более 20 тысяч человек совершили традиционный марш от Национального технического университета Афин, места восстания 1973 года, к посольству США в воскресенье.

Полиция заявила, что в митинге Коммунистической партии приняли участие около 10 тысяч человек. Еще тысячи человек прошли маршем вместе с бывшей правящей левой партией "Сириза". Оба марша проходили отдельно от основного, участниками которого стали более 10 тысяч человек.

Полиция сообщила, что задержала 28 человек в столкновениях после марша, преимущественно в микрорайоне Экзархия возле университета, известном как убежище анархистов. Впоследствии правоохранители задержали еще 13 человек. Было задействовано более 5000 офицеров полиции, чтобы предотвратить беспорядки в районе.

Хотя массового насилия удалось избежать, были сообщения о применении силы со стороны полиции, в частности - от репортера новостного сайта. Он сообщил, что спецназовцы напали на него, когда он снимал, как те преследуют протестующих.

Столкновения с полицией произошли и в северном городе Салоники - после маршей, в которых приняли участие почти 10 тысяч человек.

В Салониках протестующие подожгли транспортные средства. Полиция заявила, что задержала там 14 человек и 17 в двух других греческих городах.